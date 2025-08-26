Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira

A terça-feira (26) chega com Vênus em trígono com Netuno, configurando um cenário astrológico que favorece o bem-estar, a prosperidade e a busca por equilíbrio interior. Apesar dos desafios do cotidiano, os astros indicam que há um movimento coletivo em direção ao crescimento e à harmonia.

Confira, a seguir, o que cada signo pode esperar para hoje:

Áries (21/3 a 20/4)

Valorize o impulso de se lançar em novas aventuras. O resultado importa menos do que ampliar sua percepção e experiências.

Touro (21/4 a 20/5)

O controle total não existe — e isso não deve ser motivo de angústia. Reconheça a complexidade do momento e siga com serenidade.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Evite partir do pressuposto de que já entendeu tudo. Questione suas certezas e esteja atento aos detalhes que escapam às primeiras impressões.

Câncer (21/6 a 21/7)

Mesmo fazendo tudo certo, algumas pontas soltas persistem. Aceite que o controle absoluto é impossível e confie no processo.

Leão (22/7 a 22/8)

As disputas de poder podem atrapalhar sua liderança. Use a razão e a eficiência para transformar a tensão em estratégia a seu favor.

Virgem (23/8 a 22/9)

Algumas vivências não podem ser compartilhadas. Guarde-as para si e aproveite os ensinamentos que elas trazem à sua jornada pessoal.

Libra (23/9 a 22/10)

As concessões necessárias podem causar insegurança, mas a retidão e a serenidade são os melhores guias neste momento.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Continue fazendo sua parte sem dar espaço para medos e pensamentos catastróficos. O cenário está mais positivo do que parece.

Sagitário (22/11 a 21/12)

Todos os elementos estão alinhados para seus projetos. Agora é hora de tomar a iniciativa e transformar intenção em ação.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Use os recursos já disponíveis ao seu redor em vez de complicar buscando novos. A simplicidade será sua maior aliada hoje.

Aquário (21/1 a 19/2)

Você precisará ceder em alguns pontos, mas sem perder sua autoridade ou benefícios. O equilíbrio será essencial nas negociações.

Peixes (20/2 a 20/3)

Continue cumprindo bem suas responsabilidades e não dê ouvidos às vozes da angústia. O mais importante é seguir em frente, independentemente do resultado imediato.

📌 Fonte: Correio Braziliense / Oscar Quiroga

✍️ Redigido por ContilNet Notícias