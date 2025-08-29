Horóscopo do dia: veja as previsões para esta sexta-feira

De acordo com o astrólogo Oscar Quiroga, a sexta-feira (29/8) é marcada pela Lua crescente em Escorpião, trazendo intensidade e necessidade de escolhas conscientes. O momento pede coragem para lidar com mudanças e confiança para seguir em frente, mesmo diante de incertezas.

Veja abaixo as previsões completas para cada signo:

Áries (21/3 a 20/4)

Antes de avançar, cuide da manutenção do “veículo” da sua alma — seja corpo, mente ou emoções. É tempo de alinhar suas energias.

Touro (21/4 a 20/5)

Apesar da desconfiança, é melhor assumir alguns riscos agora. Dá para ousar sem perder o controle.

Gêmeos (21/5 a 20/6)

Continue agindo pelo necessário, sem se apegar tanto ao resultado. A leveza trará surpresas mágicas.

Câncer (21/6 a 21/7)

O excesso de responsabilidades pode assustar, mas você já passou por situações parecidas e conseguiu superar. Respire e siga.

Leão (22/7 a 22/8)

O avanço pode parecer pequeno, mas cada passo importa. Mantenha a alegria e a leveza no caminho.

Virgem (23/8 a 22/9)

Finalize pendências antes de iniciar algo novo. Isso dará mais domínio e evitará confusões.

Libra (23/9 a 22/10)

Você terá de expor seus planos, mesmo sem ter total certeza. Só a prática mostrará se estão certos.

Escorpião (23/10 a 21/11)

Valorize suas conquistas, mesmo que não sejam todas as que gostaria. A escolha é entre agradecer ou reclamar.

Sagitário (22/11 a 21/12)

A sorte vem em parte do acaso, mas principalmente das escolhas que você faz. O caminho está em suas mãos.

Capricórnio (22/12 a 20/1)

Sua margem de ação é pequena agora, mas confie: mesmo com pouco controle, o destino está se ajeitando.

Aquário (21/1 a 19/2)

Novas propostas surgem, mas com pessoas fora da sua sintonia. Não desanime, a conexão virá com o tempo.

Peixes (20/2 a 20/3)

Parcerias ajudam, mas não são determinantes. O importante é dar seu melhor, porque o momento é propício para avançar.

📌 Fonte: Correio Braziliense / Oscar Quiroga

✍️ Redigido por Contilnet