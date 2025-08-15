15/08/2025
IA de boa: edição de estreia

Chegou a primeira coluna da região que vai falar de inteligência artificial sem complicação e sem enrolação. Aqui, a tecnologia conversa de igual para igual com você — e mostra que qualquer pessoa pode usar IA, sem fórmulas prontas ou termos difíceis.

Por Inez Pinheiro Araújo

Jornalista e estrategista em inteligência artificial, apaixonada por traduzir tecnologia para o mundo real. Depois de anos à frente da comunicação tradicional, mergulhei de cabeça no universo da IA para mostrar que inovação também pode ser clara, humana e transformadora.

A IA de Boa é uma coluna inédita no Acre, feita para derrubar mitos e mostrar que a inteligência artificial não é um bicho de sete cabeças. Aqui, não é preciso dominar linguagem técnica nem decorar prompts perfeitos. Nosso papo é simples, direto e prático — como se estivéssemos tomando um café e trocando ideias sobre o que a tecnologia pode fazer por você.

Inez Pinheiro

Quadros da Coluna

☕ Café com IA — resumo leve das novidades da semana no mundo da inteligência artificial.

📌 Nesta semana, o destaque vai para o avanço do GPT-5. A OpenAI confirmou que está nos estágios finais de desenvolvimento da nova versão do seu modelo de linguagem. A promessa é de um salto significativo na capacidade de compreender contextos complexos, gerar respostas ainda mais precisas e interagir de forma mais natural. A expectativa é que ele traga recursos inéditos para personalização e integração com ferramentas do dia a dia, aproximando ainda mais a IA de usos práticos para empresas e usuários comuns.

🤖 IA com Personalidade — histórias sobre robôs e agentes inteligentes com nome e função, que substituem chatbots chatos.

🔮 Rota IA — reflexões rápidas sobre como a tecnologia está mudando nossas vidas e profissões.

🌎 Gente que Faz com IA — casos reais de pessoas e empresas usando IA para facilitar e inovar no dia a dia.

🧩 Entre Agentes & Gente — espaço para o leitor conversar com uma IA ao vivo e enviar sua experiência ou dúvida para aparecer na coluna.

Convite para Participar

Você já conversou com uma inteligência artificial? Foi curioso, divertido ou surpreendente? Quer contar essa história? Mande para a gente!

📌 Se você ainda não teve essa oportunidade, a gente pode proporcionar essa experiência para você! É só entrar em contato e combinar.

📩 Envie sua experiência (ou solicite a sua conversa com IA) para:  [email protected]

A inteligência artificial está mudando o mundo, e a IA de Boa está aqui para garantir que você faça parte dessa mudança — de um jeito simples, humano e cheio de boas ideias.

