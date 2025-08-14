Iapen divulga resultado final do curso de formação de agentes de polícia penal; veja lista

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-AC) publicou o resultado final do curso de formação de agentes de polícia penal, encerrando a última etapa do concurso público regido pelo Edital nº 090 SEAD/IAPEN, de 13 de agosto de 2021. A lista com os nomes dos candidatos aprovados está disponível no Diário Oficial do Estado.

Com a divulgação, o Iapen-AC conclui o processo seletivo que incluiu provas objetivas, teste de aptidão física, avaliação psicológica, investigação criminal e social, além do curso de formação, etapa de caráter eliminatório e classificatório.

O certame foi realizado para provimento de vagas no Instituto de Administração Penitenciária e na Polícia Penal do Estado. O edital previa a contratação imediata e a formação de cadastro de reserva, com convocação conforme a necessidade do órgão.

Confira o documento:

convocação iapen