16/08/2025
Idoso de 84 anos é atropelado por moto e fica em estado gravíssimo ao descer de ônibus em Rio Branco

Uma ambulância de suporte avançado prestou os primeiros atendimentos no local; o idoso precisou ser entubado

O idoso Esmeraldo Marques da Silva, de 84 anos, ficou em estado gravíssimo após ser atropelado pelo motociclista Adelson Severo Santos, de 23 anos, na noite desta sexta-feira (15), na Rua 7 de Setembro, no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.

Vítima ficou em estado gravíssimo/Foto: ContilNet

Segundo informações da esposa da vítima, o casal retornava do centro da cidade em um ônibus do transporte coletivo. Ao descer do veículo, Esmeraldo tentou atravessar a Rua 7 de Setembro, mas, por estar supostamente alcoolizado, não percebeu que Adelson trafegava em uma motocicleta modelo XRE 300 cinza, no sentido bairro-centro, e acabou entrando na frente da moto.

Com o impacto, Esmeraldo foi arremessado e bateu violentamente a cabeça contra o asfalto, sofrendo um traumatismo cranioencefálico grave, além de um corte profundo na região da cabeça, ficando em estado de choque.

Idoso precisou ser socorrido às pressas/Foto: ContilNet

A esposa da vítima e moradores da região, que conheciam o casal, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte avançado prestou os primeiros atendimentos no local; o idoso precisou ser entubado e, após estabilização, foi encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco em estado gravíssimo. Já o motociclista Adelson sofreu uma fratura exposta no tornozelo direito e escoriações pelo corpo. Ele foi atendido por uma ambulância de suporte básico e levado ao pronto-socorro em estado estável.

O Policiamento de Trânsito esteve no local, isolou a área para o trabalho da perícia e, após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi liberada para que um amigo de Adelson a levasse para sua residência.

