IML diz que laudo que aponta causa da morte de trabalhadores no Via Parque deve ficar pronto em um mês

Diretor do IML, João Thiago Marinheiro, explica que exames laboratoriais estão em processamento

O diretor de criminalística do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, João Thiago Marinheiro, afirmou que o laudo cadavérico das duas vítimas do acidente no Residencial Via Parque deve ser concluído em aproximadamente um mês. A demora ocorre devido à necessidade de análise detalhada nos exames laboratoriais, que estão em processamento.

RELEMBRE O CASO: Polícia identifica trabalhadores que morreram afogados em reservatório de água no Via Parque

Diretor do IML, João Thiago Marinheiro, explica que exames laboratoriais estão em processamento/Foto: Reprodução

O diretor de criminalística do IML, João Thiago Marinheiro, explicou que o laudo está em produção e deve ser concluído mesmo sem ter sido solicitado formalmente pela autoridade policial. “Estamos aguardando os exames laboratoriais, que estão sendo realizados. A ideia é que em mais ou menos um mês ele seja concluído. Mesmo sem o pedido formal da autoridade policial, estamos produzindo o laudo para que fique disponível o quanto antes”, explicou Marinheiro.

Ruan Roger é uma das vítima/Foto: Reprodução

O caso ocorreu no dia 12 de junho, quando dois trabalhadores, identificados como Ruam Roger da Silva Barbosa, de 32 anos, e Diony Magalhães de Oliveira, funcionários da empresa Pimentel Engenharia, morreram afogados dentro de um reservatório de água do condomínio Via Parque. Uma terceira vítima, José Coutinho, conseguiu sair do local e pedir ajuda a moradores.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. Apesar de os trabalhadores estarem com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), constatou-se que não utilizavam máscaras durante o serviço, levantando suspeitas sobre o uso correto dos equipamentos de segurança.

