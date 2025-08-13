IML diz que laudo que aponta causa da morte de trabalhadores no Via Parque deve ficar pronto em um mês

O diretor de criminalística do Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco, João Thiago Marinheiro, afirmou que o laudo cadavérico das duas vítimas do acidente no Residencial Via Parque deve ser concluído em aproximadamente um mês. A demora ocorre devido à necessidade de análise detalhada nos exames laboratoriais, que estão em processamento.

RELEMBRE O CASO: Polícia identifica trabalhadores que morreram afogados em reservatório de água no Via Parque

O diretor de criminalística do IML, João Thiago Marinheiro, explicou que o laudo está em produção e deve ser concluído mesmo sem ter sido solicitado formalmente pela autoridade policial. “Estamos aguardando os exames laboratoriais, que estão sendo realizados. A ideia é que em mais ou menos um mês ele seja concluído. Mesmo sem o pedido formal da autoridade policial, estamos produzindo o laudo para que fique disponível o quanto antes”, explicou Marinheiro.

O caso ocorreu no dia 12 de junho, quando dois trabalhadores, identificados como Ruam Roger da Silva Barbosa, de 32 anos, e Diony Magalhães de Oliveira, funcionários da empresa Pimentel Engenharia, morreram afogados dentro de um reservatório de água do condomínio Via Parque. Uma terceira vítima, José Coutinho, conseguiu sair do local e pedir ajuda a moradores.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do acidente. Apesar de os trabalhadores estarem com Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), constatou-se que não utilizavam máscaras durante o serviço, levantando suspeitas sobre o uso correto dos equipamentos de segurança.