Implanon chega ao SUS: método contraceptivo de longa duração será gratuito a partir de outubro

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, divulgou em suas redes sociais um vídeo nesta quinta-feira (28) anunciando a chegada do Implanon, método contraceptivo de longa duração, à rede pública de saúde. O contrato com a indústria internacional responsável pela produção já foi assinado e, segundo Padilha, as primeiras unidades estarão disponíveis no Brasil no início de outubro.

De acordo com a previsão do Ministério da Saúde, serão distribuídas 500 mil unidades até o final de 2025. Já em 2026, a expectativa é ampliar a oferta para 1,3 milhão de unidades em todo o país.

O ministro destacou a importância da medida, lembrando que, atualmente, mulheres que optam pelo Implanon precisam pagar entre R$ 3 mil e R$ 5 mil em clínicas privadas. Com a incorporação ao Sistema Único de Saúde (SUS), o dispositivo passa a ser oferecido gratuitamente.

Padilha também informou que profissionais de saúde estão sendo capacitados para realizar a aplicação do implante o quanto antes. Ele reforçou que a ação representa um passo importante para ampliar o acesso a métodos contraceptivos modernos no Brasil.

“Estamos treinando as equipes para que a gente possa fazer o mais rápido possível essa grande ação no nosso país”, afirmou o ministro.