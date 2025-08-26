Incêndio de grandes proporções atinge área verde em Rio Branco e preocupa moradores

Um incêndio atingiu uma área de vegetação nas margens da BR-364, próximo à região do Bom Sucesso e da baixada em Rio Branco, causando preocupação entre os moradores, na noite desta segunda-feira (25). A fumaça e o cheiro forte comprometeram a qualidade do ar na região.

Equipes de combate a incêndio foram acionadas para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para áreas residenciais. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

A fumaça também se aproximou de um shopping de Rio Branco, localizado nas proximidades. Moradores da região destacam a preocupação com a saúde devido a qualidade do ar, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, e pedem ações preventivas para reduzir novos focos de incêndio em áreas verdes da cidade.

Veja o vídeo: