25/08/2025
Incêndio de grandes proporções atinge área verde em Rio Branco e preocupa moradores

Fumaça de incêndio em área verde às margens da BR-364 preocupa moradores e compromete a qualidade do ar em Rio Branco

Um incêndio atingiu uma área de vegetação nas margens da BR-364, próximo à região do Bom Sucesso e da baixada em Rio Branco, causando preocupação entre os moradores, na noite desta segunda-feira (25). A fumaça e o cheiro forte comprometeram a qualidade do ar na região.

Equipes de combate a incêndio foram acionadas para controlar as chamas e evitar que o fogo se espalhasse para áreas residenciais. Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.

Incêndio em área verde provoca fumaça intensa e incomoda moradores nas margens da BR-364 em Rio Branco/Foto: Reprodução

A fumaça também se aproximou de um shopping de Rio Branco, localizado nas proximidades. Moradores da região destacam a preocupação com a saúde devido a qualidade do ar, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, e pedem ações preventivas para reduzir novos focos de incêndio em áreas verdes da cidade.

Veja o vídeo:

