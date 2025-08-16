Indígenas e extrativistas seguem isolados em Sena devido à falta de manutenção nos ramais

Mais de 150 famílias indígenas e 300 famílias extrativistas seguem isoladas na região do Alto Rio Caeté, em Sena Madureira, devido à condição precária dos ramais de acesso. Segundo relatos, obras de manutenção estão atrasadas, e os ramais que deveriam facilitar o transporte e abastecimento da comunidade ainda não estão concluídos.

O cacique Manuel, líder da comunidade, registrou em vídeo nesta quarta-feira (14) a situação enfrentada pelos moradores. Ele informou que percorreu cerca de 8 km até o local onde a máquina de manutenção está parada, impossibilitando a chegada de veículos e a continuidade dos trabalhos. “Mais de 150 famílias indígenas estão isoladas e mais de 300 famílias extrativistas continuam sem acesso porque a máquina não está dando condição de chegar aos ramais”, afirmou.

A obra tinha como objetivo melhorar o acesso às aldeias e comunidades extrativistas da região. Apesar do investimento, a falta de conclusão da limpeza e manutenção dos ramais continua gerando dificuldades de transporte e isolamento para os moradores.

O cacique também alertou que, com a aproximação do período de chuvas, a situação tende a se agravar, dificultando ainda mais a chegada de suprimentos e assistência às famílias afetadas. Ele prometeu novos registros em vídeo ao chegar na aldeia para atualizar a população sobre o andamento dos trabalhos.

A população local e lideranças indígenas cobram uma resposta mais efetiva das autoridades responsáveis, reforçando a necessidade de acompanhamento próximo das obras e de solução imediata para o isolamento das comunidades.