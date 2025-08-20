20/08/2025
Influencer que fez sexo com 583 homens em 6h revela reação do noivo

Annie Knight diz que a experiência a deixou “mais próxima” de Henry Brayshaw

A influencer australiana Annie Knight, que viralizou após fazer um desafio de sexo com 583 homens em menos de seis horas, revelou a reação de seu noivo, Henry Brayshaw. Em entrevista à revista Us Weekly, ela afirmou que a experiência fortaleceu o relacionamento e melhorou a comunicação entre eles.

Segundo a influencer, o diálogo aberto e a confiança mútua foram cruciais para que não houvesse crise de ciúmes. Ela disse que o noivo quer saber “tudo o que está envolvido” em suas iniciativas, e que conversam sobre os limites do relacionamento.

Reprodução/Redes Sociais

Annie, que foi hospitalizada após o desafio, contou que “desacelerou” e está se sentindo melhor. O casal, que se conhece desde a infância, ficou noivo em março, dois meses antes do desafio ser realizado.

Fonte: Us Weekly Redigido por Contilnet.

