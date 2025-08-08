8 de agosto de 2025
Influenciadora do Acre revela diagnóstico de vitiligo após consulta dermatológica: ‘Né fácil não’

"Tentando manter o equilíbrio e a saúde mental em dia pra não desandar", disse ela em outra postagem.

A influenciadora digital Manuela Ávila compartilhou com seus seguidores o diagnóstico de vitiligo após uma consulta com um dermatologista da Universidade Federal do Acre (Ufac). A blogueira mostrou fotos das manchas claras na pele e explicou como tem lidado com a condição.

Blogueira Manuela Ávila revela diagnóstico de vitiligo após consulta dermatológica/Foto: Redes Sociais

Segundo o laudo médico apresentado por Manuela, o vitiligo é uma doença caracterizada pela perda da coloração da pele, com o surgimento de manchas brancas distribuídas de forma característica. O tratamento visa estabilizar as lesões e promover a repigmentação da pele, utilizando medicamentos como tacrolimus, derivados de vitamina D, corticosteroides e fototerapia com radiação ultravioleta B de banda estreita.

Manuela contou que, durante a maior parte do tempo, principalmente nas férias em que estava maquiada, as manchas eram pouco perceptíveis para as pessoas ao seu redor. Recentemente, ela tem saído sem maquiagem e recebido questionamentos sobre as marcas na pele, inclusive sendo confundida com manchas causadas por limão. A blogueira disse estar ainda se acostumando com a nova aparência, o que é especialmente desafiador por seu envolvimento em trabalhos relacionados à estética e beleza.



