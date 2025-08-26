26/08/2025
Rogeria Rocha lança série no Instagram sobre preparativos de seu casamento

Ansiosa e empolgada, influenciadora acreana compartilha com seguidores etapas rumo ao altar

A influenciadora acreana Rogéria Rocha, que recentemente anunciou seu noivado com o pastor Cristian Felicidade, iniciou uma nova série em suas redes sociais ao lançar o “Rumo ao Altar”, no Instagram. O projeto vai acompanhar de perto os preparativos para o casamento, que está previsto para acontecer ainda este ano, em Rio Branco.

Influenciadora Rogéria Rocha lança série no Instagram sobre preparativos de seu casamento/Foto: Redes Sociais

No episódio de estreia, Rogéria mostrou os bastidores de um dia especial de testes. Ela experimentou diferentes maquiagens, penteados e também provou alguns vestidos de noiva. Porém, em tom de mistério, a influenciadora decidiu compartilhar apenas os modelos que não escolheu, guardando a surpresa do verdadeiro vestido para o grande dia.

Durante as gravações, ela contou estar ansiosa e empolgada com essa etapa da vida. Entre as escolhas já reveladas, Rogéria afirmou que usará véu no casamento e optará por uma maquiagem clean, ressaltando sua beleza natural. Sobre o cabelo, destacou que nunca foi fã de penteados, mas confessou que, com o resultado dos testes, conseguiu se sentir como uma verdadeira princesa.4

Ansiosa e empolgada, influenciadora acreana compartilha com seguidores etapas rumo ao altar/Redes Sociais

O público poderá acompanhar os próximos episódios do “Rumo ao Altar”, que promete mostrar de forma intimista os detalhes da contagem regressiva rumo ao altar.

Veja o vídeo:

