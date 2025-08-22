22/08/2025
Ingressos para show de Rodrigo Marques já estão disponíveis no Acre

Humorista retorna ao Acre após 6 anos com quatro especiais de comédia na bagagem

O humorista Rodrigo Marques está de volta ao Acre após seis anos, e os fãs já podem garantir seus ingressos para a apresentação marcada para o dia 14 de setembro, no Gran Reserva, em Rio Branco. As entradas estão à venda pelo site ingresso.com.

Humorista retorna ao Acre após 6 anos com quatro especiais de comédia na bagagem/Foto: Reprodução

Rodrigo Marques é um dos grandes nomes da comédia nacional e coleciona sucessos em sua carreira. Ele possui quatro especiais de stand-up: três disponíveis no YouTube — “Inimigo do Nível”, “Estamos Vivos” e “Paz de Darwin” —, além de um na Netflix, intitulado “O Problema é Meu”.

O show promete reunir observações afiadas sobre o cotidiano, críticas bem-humoradas e o estilo irreverente que consagrou o artista como referência no stand-up brasileiro.

A apresentação faz parte de sua turnê nacional, que tem lotado teatros por onde passa, e marca um reencontro especial com o público acreano.

👉 Serviço

  • Data: 14 de setembro

  • Local: Gran Reserva (Rio Branco – AC)

  • Ingressos: ingresso.com

 

