Inscrições para casamento coletivo em Manoel Urbano oferecem 100 vagas

Interessados devem levar a documentação exigida ao cartório da cidade

Estão abertas desde esta quinta-feira (21) as inscrições para o casamento coletivo promovido pelo Projeto Cidadão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) em Manoel Urbano. Ao todo, estão disponíveis 100 vagas para casais interessados em oficializar a união.

Inscrições para casamento coletivo em Manoel Urbano oferecem 100 vagas. Foto: Reprodução/TJAC

Os interessados devem levar a documentação exigida ao cartório da cidade, localizado na Rua Mendes Araújo, nº 33, Centro. O período para solicitar a participação ocorre até o dia 5 de setembro, exceto para pessoas que nasceram e são registradas em outro estado, cujo prazo se encerra em 29 de agosto. É importante que todas as certidões apresentadas estejam atualizadas nos últimos seis meses.

A cerimônia está marcada para o dia 11 de setembro, às 17h, e será realizada na Quadra Poliesportiva Almiro Ferreira de Souza, em Manoel Urbano. O evento oferece aos casais a oportunidade de formalizar a união de forma gratuita, incentivando o acesso à cidadania e fortalecendo os laços familiares na comunidade.

