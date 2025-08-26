Jogos desta terça-feira: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo

26/08/2025
A terça-feira (26) será recheada de grandes partidas pelo mundo, com destaque para os playoffs da Champions League, além de duelos pela Copa da Alemanha, Copa da Liga Inglesa, Copa do Caribe e decisões no futebol brasileiro.

Olhar Digital traz todos os jogos do dia (Imagem: Stock-Asso/Shutterstock)

Confira a lista completa de jogos, horários e onde assistir ao vivo:

🏆 Champions League (Playoffs)

  • Kairat x Celtic – 13h45 – HBO Max

  • Pafos x Estrela Vermelha – 16h – SBT, +SBT, TNT e HBO Max

  • Sturm Graz x Bodo/Glimt – 16h – Space e HBO Max

🇧🇷 Copa Paulista

  • Inter de Limeira x Comercial – 15h – Paulistão (YouTube)

🇩🇪 Copa da Alemanha

  • Eintracht Braunschweig x Stuttgart – 15h45 – ESPN 3 e Disney+

🏴 Copa da Liga Inglesa

  • Sheffield Wednesday x Leeds United – 16h – ESPN 4 e Disney+

🌎 Copa do Caribe

  • Robinhood x Central FC – 19h – Disney+

  • Weymouth Wales x Cibao – 21h – Disney+

🇧🇷 Brasileirão Sub-20 (Final)

  • Palmeiras x RB Bragantino – 21h – Sportv

🇧🇷 Brasileirão Feminino A2 (Final)

  • Botafogo x Santos – 21h – TV Brasil

🌎 Copa Centro-Americana

  • Deportivo Saprissa x Motagua – 23h – Disney+

  • Cartaginés x CAI – 23h – Disney+

