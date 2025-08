Jorge & Mateus se apresentam neste domingo na Expoacre; cuidado com ingressos falsos

O aguardado show da dupla Jorge & Mateus acontece neste domingo (3), em Rio Branco, durante a última noite da Expoacre 2025. Com ingressos já esgotados nos pontos oficiais, o evento promete atrair uma multidão ao Parque de Exposições Wildy Viana, impulsionado também pelo ponto facultativo decretado para esta segunda-feira (4) pelo governo do Estado e pela prefeitura da capital.

Em meio à expectativa do público, surgem também alertas importantes. Nos últimos dias, diversas denúncias foram compartilhadas nas redes sociais sobre a venda de ingressos falsificados. Relatos indicam que golpistas estão se aproveitando da alta demanda e da escassez de entradas para vender cópias falsas com QR Codes idênticos, números de série repetidos e até mesmo o nome de pontos de troca oficiais estampados nos bilhetes.

A orientação é para que o público evite comprar ingressos fora dos canais autorizados e redobre a atenção na hora de verificar os dados impressos. Apesar da aparência semelhante aos bilhetes legítimos, os falsificados apresentam informações duplicadas que podem ser conferidas com atenção antes da aquisição.

Segundo a organização da Expoacre, os portões do Parque de Exposições serão abertos ao público a partir das 18h. O show de Jorge & Mateus está previsto para começar às 23h. Como o evento deve atrair um grande número de pessoas, é recomendado chegar com antecedência e ficar atento às normas de entrada no espaço, como a proibição de garrafas de vidro e geleiras, além das regras específicas para a presença de menores de idade.

A força-tarefa de segurança pública atuará com efetivo reforçado no local, sob coordenação da Sejusp e com apoio da Polícia Militar, para garantir a ordem e a tranquilidade durante toda a programação.