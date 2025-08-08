8 de agosto de 2025
Jorge diz que Lula foi o melhor presidente para o Acre e critica Bolsonaro: “Veio aqui ensinar criança a metralhar gente”

Viana aproveitou a ocasião para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro por ter vindo ao Acre, há alguns anos, e ter usado um tripé de uma câmera para "ensinar crianças a metralhar petistas"

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Jorge Viana, discursou durante a agenda com o presidente Lula na sede da Cooperacre, em Rio Branco, na manhã desta sexta-feira (8).

Jorge Viana durante agenda do presidente no Acre/Foto: Giovanne Amaral/ContilNet

O ex-senador pelo Acre capitaneou a vinda do presidente ao estado. Na ocasião, Jorge agradeceu ao presidente pela oportunidade de comandar a Apex.

“Quero aqui, presidente, agradecê-lo pela oportunidade de estar à frente da Apex, por ter sido o meu grande mestre na política e nos dar a oportunidade de estar aqui hoje, juntos. O senhor é o melhor presidente que o Acre já teve, com toda certeza e sem dúvidas”, afirmou o político.

Jorge disse que Lula venceu as bandeiras partidárias e veio ao Acre.

“Quero aqui parabenizá-lo por largar as bandeiras partidárias, por não deixar que as diferenças nos tirem a união pelo Acre, inclusive aqui junto com o governador Gladson Cameli”, acrescentou.

Viana aproveitou a ocasião para criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro por ter vindo ao Acre, há alguns anos, e ter usado um tripé de uma câmera para “ensinar crianças a metralhar petistas”.

“Obrigado, presidente. Enquanto o senhor veio trazer desenvolvimento e boas notícias, um outro presidente veio ao Acre ensinar crianças a metralhar petistas, pessoas como eu e tantas outras. Isso não é desenvolvimento, presidente. O senhor é o maior estadista que temos”, finalizou.

Após finalizar o discurso, Jorge foi aplaudido pelo público, abraçado por Lula e cumprimentado pelo governador Gladson Cameli.

