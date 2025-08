Jorge Viana anuncia chegada de Lula ao Acre ainda nesta semana e faz críticas a Trump

O presidente da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil), Jorge Viana, bateu um papo com a reportagem do ContilNet, neste domingo (3), durante a última noite de Expoacre 2025.

O político confirmou a vinda do presidente Lula ao Estado ainda nesta semana, na sexta-feira (8).

“Já está confirmado. Amanhã teremos só o envio dos convites às autoridades competentes, como o governador, senadores, etc. Mas é uma vinda muito importante para o Acre; e essa agenda está no coração do presidente Lula”, disse o político.

“Temos que seguir em paz. Os interesses do Acre precisam estar em primeiro lugar”, acrescentou.

Jorge Viana também fez críticas ao tarifaço de Trump ao Brasil.

VEJA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA: