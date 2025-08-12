12 de agosto de 2025
Jornalista que sofreu acidente na BR-364 está estável, mas segue internado na UTI

Equipe médica mantém intubação para proteger lesão cerebral

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, de 21 anos, permanece internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do pronto-socorro de Rio Branco, em estado grave, porém estável, após acidente ocorrido na tarde de segunda-feira (11) na BR-364, no município de Bujari.

O jornalista teve uma leve melhora mas segue internado na UTI/Foto: Reprodução

Simone Oliveira, que atua como portavoz da TV 5 no caso, informou que o sangramento na cabeça do jornalista foi estancado. Otávio está intubado e sedado, mas respira sem a necessidade de medicamentos para suporte. “Os sinais vitais estão ok, o fígado está ok, o coração está ok”, destacou Simone.

Ela explicou que a intubação e sedação são medidas adotadas para evitar esforços que possam agravar a lesão cerebral. “Ele só está intubado e sedado porque bateu a cabeça, e quando isso acontece é necessário esse cuidado para que ele não force a cabeça”, disse.

Entenda o caso: Repórter da TV 5 sofre acidente de trânsito e está em estado grave no PS de Rio Branco

Simone ressaltou ainda que, apesar do quadro grave, não houve piora nas últimas 24 horas. “Essa é a boa notícia. Ele está sendo medicado e vamos continuar esperando. Agora que fez 24 horas, é um paciente que vai precisar de tempo”, afirmou.

O acidente aconteceu quando Otávio colidiu com a motocicleta que pilotava contra a traseira de um ônibus escolar que atravessava a rodovia. Ele sofreu traumatismo cranioencefálico grave, trauma abdominal, além de fraturas no punho e dedos da mão esquerda.

