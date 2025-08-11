Repórter da TV 5 sofre acidente de trânsito e está em estado grave no PS de Rio Branco

O jornalista Otávio Nascimento Damasceno, 21 anos, ficou gravemente ferido na tarde desta segunda-feira (11) após colidir a motocicleta que conduzia contra a traseira de um ônibus escolar na BR-364, no município de Bujari, a cerca de 22 km de Rio Branco.
Segundo informações preliminares, Otávio pilotava uma Yamaha Factor vermelha, placa SQQ-6E91, no sentido Bujari, quando o ônibus escolar, placa QWN-4H03, saiu de um ramal em frente a um posto de combustíveis para atravessar a rodovia. Durante a manobra, o motociclista não conseguiu frear a tempo e atingiu a parte traseira do veículo.
O impacto arremessou o jornalista ao solo, provocando traumatismo cranioencefálico (TCE) grave, trauma fechado no tórax e fraturas no punho e em dedos da mão esquerda.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou uma ambulância de suporte avançado. Os paramédicos realizaram a intubação, estabilizaram a vítima e a encaminharam ao pronto-socorro de Rio Branco, onde permanece em estado grave.
A Polícia Civil isolou o local para o trabalho da perícia e vai apurar as causas e circunstâncias do acidente.