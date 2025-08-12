José Américo, marqueteiro de campanhas de sucesso no Acre, é o novo colunista do ContilNet

O ContilNet ganha mais um nome de peso em seu corpo de colunistas: o jornalista e consultor de marketing José Américo Silva.

Natural da Bahia e com vários anos de experiência na Grande São Paulo, Américo reside e trabalha atualmente em Brasília. Ele já coordenou mais de 20 campanhas políticas de sucesso, em disputas para prefeituras, governos, Senado e Câmara.

No Acre, foi responsável por mais de quatro campanhas emblemáticas.

De acordo com Américo, a coluna que estreia no ContilNet abordará temas nacionais e de grande relevância para o público.

“Eu não vou entrar em assuntos locais, até porque não vivo no Acre. Vou fazer um panorama dos principais assuntos nacionais da economia e da política, temas que geralmente estão em pauta na mídia nacional. A ideia é essa”, afirmou.

O marqueteiro disse que se sente lisonjeado com a oportunidade de escrever para o ContilNet.

“Eu tenho o maior respeito pelo trabalho de vocês. Acho o site de uma importância que já ultrapassou as fronteiras do Acre e, para mim, é muito bom poder colocar essa experiência, essa visão e essas informações que eu tenho diretamente em um portal com a visibilidade gigante que o ContilNet possui”, concluiu.