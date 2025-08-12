12 de agosto de 2025
José Américo, marqueteiro de campanhas de sucesso no Acre, é o novo colunista do ContilNet

De acordo com Américo, a coluna que estreia no ContilNet abordará temas nacionais e de grande relevância para o público

O ContilNet ganha mais um nome de peso em seu corpo de colunistas: o jornalista e consultor de marketing José Américo Silva.

Natural da Bahia e com vários anos de experiência na Grande São Paulo, Américo reside e trabalha atualmente em Brasília. Ele já coordenou mais de 20 campanhas políticas de sucesso, em disputas para prefeituras, governos, Senado e Câmara.

José Américo, marqueteiro de campanhas de sucesso no Acre, é o novo colunista do ContilNet/Foto: Reprodução

No Acre, foi responsável por mais de quatro campanhas emblemáticas.

“Eu não vou entrar em assuntos locais, até porque não vivo no Acre. Vou fazer um panorama dos principais assuntos nacionais da economia e da política, temas que geralmente estão em pauta na mídia nacional. A ideia é essa”, afirmou.

O marqueteiro disse que se sente lisonjeado com a oportunidade de escrever para o ContilNet.

“Eu tenho o maior respeito pelo trabalho de vocês. Acho o site de uma importância que já ultrapassou as fronteiras do Acre e, para mim, é muito bom poder colocar essa experiência, essa visão e essas informações que eu tenho diretamente em um portal com a visibilidade gigante que o ContilNet possui”, concluiu.

