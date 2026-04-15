Famílias atípicas recebem atendimento da DPE neste fim de semana; veja como participar

Famílias atípicas de Rio Branco terão acesso a uma ação especial promovida pela Defensoria Pública do Estado do Acre neste sábado (18). A iniciativa é voltada ao acolhimento, orientação jurídica e oferta de serviços essenciais para pessoas com deficiência e seus familiares.

O atendimento será realizado das 8h às 12h, na sede da Defensoria, com foco em esclarecer dúvidas sobre direitos, além de garantir acesso a consultas, exames e encaminhamentos na área da saúde. Veja aqui documentos necessários.

Durante a ação, os participantes poderão receber orientação jurídica, buscar apoio social e entender melhor como ingressar com demandas, especialmente nas áreas de família e saúde. Nesse sentido, a Defensoria reforça que o objetivo é facilitar o acesso à Justiça para pessoas em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a iniciativa busca fortalecer a rede de apoio às famílias, que muitas vezes enfrentam dificuldades na rotina de cuidados e no acesso a serviços públicos.

A presidente da Associação Família Azul do Acre (AFAC), Heloneida da Gama, destacou a importância da ação e chamou atenção para a realidade enfrentada por essas famílias.

“Este mês de abril aproveitamos para dar visibilidade a uma realidade que muitas famílias vivem todos os dias. Estamos falando de pessoas com autismo que precisam de terapias, de inclusão na escola, de acesso à saúde… e de mães que estão sobrecarregadas, muitas vezes sem apoio nenhum”, afirmou.

Segundo ela, a luta por direitos vai além do mês de conscientização. “Abril é o mês de conscientização, mas para nós essa luta é o ano inteiro. E o que a gente precisa não é só de campanhas, é de políticas públicas que realmente funcionem”, pontuou.

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Heloneida também reforçou o impacto direto da ação promovida pela Defensoria. “Essa ação na Defensoria é fundamental porque aproxima as famílias dos seus direitos, oferecendo orientação jurídica, apoio social e acesso a consultas e exames”, disse.

Por fim, ela destacou o objetivo principal do movimento. “O nosso objetivo é garantir dignidade, inclusão e respeito para todas as famílias atípicas do nosso estado. Porque incluir não é favor. É um direito”, concluiu.

A organização orienta que os interessados compareçam ao local e convidem outras famílias, ampliando o alcance da iniciativa.