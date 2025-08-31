Jovem atropelado em Cruzeiro do Sul é identificado e tinha 18 anos; saiba mais

Foi identificado como Emanuel Oliveira da Silva, de 18 anos, o jovem que morreu atropelado na manhã deste domingo (31) na rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul. A vítima havia sido noticiada anteriormente sem identificação, que agora foi confirmada pelas autoridades.

Emanuel saiu de casa nas primeiras horas do dia para comprar pão e, ao passar nas proximidades do antigo clube de festas Farinhada, tentou desviar de uma mulher que caminhava pela via. Ele se desequilibrou e caiu, sendo atingido por um carro que trafegava na rodovia.

A motorista deixou o local após o acidente, mas se apresentou mais tarde à Delegacia de Polícia Civil. Em depoimento, informou que estava acompanhada dos filhos, um deles autista, e que preferiu levá-los até a casa de um parente antes de procurar as autoridades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar os primeiros socorros, mas Emanuel não resistiu e teve a morte confirmada ainda no local. O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

A Polícia Civil instaurou inquérito para apurar as circunstâncias do atropelamento e ouvir testemunhas.