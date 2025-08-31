Jovem morre atropelado após cair de bicicleta ao desviar de pedestre no interior do Acre

Um jovem perdeu a vida em um acidente de trânsito registrado na rodovia AC-405, em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, na manhã deste domingo (31).

Segundo informações preliminares, a vítima, que morava em Rio Branco e estava de férias na cidade, havia saído de casa para comprar pão quando sofreu o acidente.

Testemunhas relataram que o rapaz seguia de bicicleta pela rodovia quando tentou desviar de uma mulher que atravessava a pista. Durante a manobra, acabou passando por cima de uma tartaruga de sinalização, se desequilibrou e caiu, sendo atropelado por um carro que trafegava na via.

O impacto foi fatal, e o jovem morreu ainda no local.

As circunstâncias do acidente devem ser apuradas pelas autoridades competentes.

Veja o vídeo: