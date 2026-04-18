Trabalhadora reage a assalto e fica ferida com golpe de faca

Amigas de trabalho e populares que passavam pelo local prestaram socorro imediato à vítima

Uma mulher identificada como Maria Ivaneide da Silva Lima, de 35 anos, ficou ferida após reagir a uma tentativa de assalto na manhã deste sábado (18), na Avenida Brasil, no Conjunto Xavier Maia, em Rio Branco.

De acordo com informações de testemunhas, a vítima trabalha em uma sorveteria da região e havia acabado de atravessar a Avenida Brasil, onde deixou sua motocicleta, modelo Biz de cor branca, estacionada em frente à Escola Glória Pérez. No momento em que se preparava para sair, foi abordada por um suspeito ainda não identificado, que, de posse de uma faca, encostou a lâmina no pescoço da mulher e anunciou o assalto.

Durante a ação, a vítima reagiu, e ambos acabaram caindo sobre o asfalto, ficando com a motocicleta sobre eles. Houve uma rápida luta corporal, mas o criminoso fugiu do local sem conseguir levar nenhum pertence. Apesar disso, Maria Ivaneide sofreu um ferimento no pescoço causado pela faca durante a abordagem.

LEIA TAMBÉM: Briga termina com homem ferido por golpe de canivete em Sena Madureira

Amigas de trabalho e populares que passavam pelo local prestaram socorro imediato à vítima. A Polícia Militar foi acionada, assim como o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que enviou uma ambulância de suporte básico. No local, os socorristas realizaram os primeiros atendimentos e a limpeza do ferimento. A mulher, no entanto, recusou ser encaminhada a uma unidade de saúde. Segundo informações, o corte foi superficial e sem maior gravidade, embora a situação tenha representado risco.

Policiais militares do 3º Batalhão estiveram na ocorrência, colheram informações e realizaram patrulhamento na região em busca do suspeito, mas ele não foi localizado.

O caso deverá ser registrado na Delegacia da 3ª Regional de Polícia Civil, onde será investigado.

VÍDEO: