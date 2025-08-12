Juh Vellegas curte férias românticas na Itália ao lado do marido e compartilha fotos da viagem; VEJA

Após participar dos eventos Expoacre e Expoacre Juruá, a influenciadora digital acreana Juh Vellegas está aproveitando uma merecida pausa para férias na Europa. Atualmente, ela e o marido, Dilermando Novais, estão curtindo uma viagem pela Itália, explorando pontos turísticos e desfrutando da cultura local.

Juh, que acumula milhares de seguidores nas redes sociais, tem compartilhado momentos da viagem com seu público, mostrando o charme das cidades italianas e a rotina do casal durante essa temporada internacional. A viagem chega em um momento de descanso depois da intensa agenda de eventos no Acre, que movimentou o setor cultural e turístico da região.

A influenciadora e o marido têm aproveitado para conhecer museus, experimentar a gastronomia típica e registrar belas imagens das paisagens europeias, dividindo essa experiência com seus fãs nas redes sociais.

