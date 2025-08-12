12 de agosto de 2025
Universo POP
Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ficam noivos; relembre a história de amor
Sonia Abrão abre programa chupando chupeta e psicóloga faz alerta
Yudi Tamashiro revela chamado de jesus e anuncia venda de casa e carro
Crise de 3 anos: entenda a polêmica relação de Fiuk e Fábio Jr.
Vídeo de pastor de calcinha e peruca viraliza e ele diz que fazia investigação
Taylor Swift deixa fãs em polvorosa com anúncio de novo álbum
Mulher engravida de amigo gay após “noite de brincadeira”
Cardiologista diz que chances de Faustão são mínimas e família rebate
Em liberdade, Alexandre Nardini e anna jatobá são vistos fazendo compras juntos

Juh Vellegas curte férias românticas na Itália ao lado do marido e compartilha fotos da viagem; VEJA

Após intensa agenda na Expoacre, Juh Vellegas e Dilermando Novais curtem férias na Itália e compartilham momentos com fãs

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Após participar dos eventos Expoacre e Expoacre Juruá, a influenciadora digital acreana Juh Vellegas está aproveitando uma merecida pausa para férias na Europa. Atualmente, ela e o marido, Dilermando Novais, estão curtindo uma viagem pela Itália, explorando pontos turísticos e desfrutando da cultura local.

Após intensa agenda na Expoacre, Juh Vellegas e Dilermando Novais curtem férias na Itália e compartilham momentos com fãs/Foto: Redes Sociais

Juh, que acumula milhares de seguidores nas redes sociais, tem compartilhado momentos da viagem com seu público, mostrando o charme das cidades italianas e a rotina do casal durante essa temporada internacional. A viagem chega em um momento de descanso depois da intensa agenda de eventos no Acre, que movimentou o setor cultural e turístico da região.

Influenciadora acreana Juh Vellegas aproveita férias na Europa/Foto: Redes Sociais

A influenciadora e o marido têm aproveitado para conhecer museus, experimentar a gastronomia típica e registrar belas imagens das paisagens europeias, dividindo essa experiência com seus fãs nas redes sociais.

VEJA GALERIA DE FOTOS DA VIAGEM

   

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Superintendente da RBTRANS declara denúncias de assédio como “levianas” e pede que apresentem provas

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.