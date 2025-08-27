Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento

27/08/2025
Cantor contou detalhe íntimo durante participação no programa Lady Night, de Tatá Werneck

O cantor Junior Lima surpreendeu ao confirmar que já viveu uma experiência em um relacionamento a três antes de conhecer sua atual esposa, Monica Benini. A revelação aconteceu durante o quadro com detector de mentiras no programa Lady Night, apresentado por Tatá Werneck e exibido na terça-feira (26/8).

Ao ser questionado sobre envolvimento em relações não convencionais, o artista pediu mais detalhes da pergunta e, em seguida, admitiu:

“Pontualmente, já. Digamos que eu vivi bastante antes de conhecer a Monica.”

Junior e Monica estão juntos desde 2013 e são pais de dois filhos. O casal costuma manter a vida pessoal de forma discreta, mas o cantor não se esquivou de falar sobre sua fase anterior ao casamento.

