Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy

O cantor Junior Lima, 41, desabafou sobre perrengues financeiros que sofreu durante sua carreira com a irmã e dupla musical Sandy, 42.

Convidado do programa “Lady Night”, de Tatá Werneck, Junior Lima ressaltou como nem tudo foi bom como se deve imaginar.

De início, a parte financeira dos dois era gerenciada pelo pai, o também músico Xororó, 67.

“Eu só pensava em cantar, em fazer o show, cumprir os compromissos. Os meus pais sempre foram super responsáveis com o dinheiro que a gente ganhava. Meu pai estourou no ano em que minha irmã nasceu, então eu vivi todo esse processo. A gente tinha essa coisa de: ‘Olha, o dinheiro de vocês está sendo bem guardado’. Na época estavam investindo em gado na fazenda”, contou.

No entanto, quando estavam na adolescência, precisaram se reerguer.

“Não foi tudo lisinho como as pessoas imaginam. Tivemos episódios conturbados na adolescência, algumas traições no caminho… Quando fui ver, estava meio ferrado e precisei reconstruir tudo de novo.”