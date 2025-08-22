22/08/2025
Universo POP
A surpreendente lista dos 10 brasileiros mais seguidos no Instagram
Filme “Os Caras Malvados 2” chega ao Cine Araújo; conforto e Inclusão em sessão adaptada
Descubra agora as novidades do SeaWorld que estão atraindo milhares de turistas
Vídeo mostra Gato Preto nu e acompanhado de duas mulheres ao ser detido após acidente
“Me descartou como lixo”: relembre a polêmica noite de Andressa Urach e Cristiano Ronaldo
Jessie J desabafa sobre impactos do câncer de mama na relação com o filho: “Sinto que não posso ser mãe”
Porsche de Gato Preto foi quitada um dia antes de acidente em São Paulo
“Tu é santa?”, rebate Bia Miranda após críticas da mãe de Deolane sobre acidente
Pacificador, Luiz Gonzaga e mais: veja as estreias imperdíveis da semana
Tatá Werneck se irrita após ter mensagem exposta por ator em rede social

Justiça dá 60 dias para aeroportos se adaptarem e garantir acessibilidade no Acre e em todo o país

Decisão também inclui melhorias nas vias públicas que dão acesso aos dois principais terminais acreanos

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A Justiça Federal no Acre determinou que a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), a União, a Concessionária dos Aeroportos da Amazônia S.A. e as prefeituras de Rio Branco e Cruzeiro do Sul comprovem as medidas adotadas para garantir acessibilidade em aeroportos de todo o país. A decisão também inclui melhorias nas vias públicas que dão acesso aos dois principais terminais acreanos.

Prazo é de 60 dias/Foto: Reprodução

O prazo concedido é de 60 dias, tempo em que os responsáveis deverão apresentar relatórios das ações já realizadas e, se necessário, um cronograma detalhado de execução.

A medida atende a um pedido do Ministério Público Federal (MPF) no âmbito de uma ação ajuizada em 2022, que cobra condições adequadas de acessibilidade para pessoas com deficiência nos aeroportos brasileiros e a reparação por danos morais coletivos.

Entre as principais determinações estão a exigência de instalação de passarelas telescópicas ou sistemas de elevação (ambulift) em aeroportos com fluxo anual acima de 100 mil passageiros, além de fiscalização da acessibilidade em banheiros, mobiliário, sinalização e no atendimento de funcionários. Em novas concessões, os equipamentos deverão ser obrigatórios.

No caso do Acre, a concessionária terá de adquirir uma rampa para o aeroporto de Cruzeiro do Sul e instalar uma passarela telescópica ou ambulift no aeroporto de Rio Branco. Já as prefeituras de Rio Branco e Cruzeiro do Sul deverão fazer reparos nas calçadas de acesso aos terminais, retirando rachaduras e obstáculos em até seis meses.

O MPF apontou ainda que, mesmo com equipamentos disponíveis no aeroporto de Rio Branco, eles não estavam sendo usados adequadamente, obrigando passageiros com mobilidade reduzida a subir escadas, em descumprimento à decisão judicial.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.