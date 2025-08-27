27/08/2025
Justiça do Acre convoca 23 aprovados no concurso público de 2024 para posse em outubro

O resultado da análise documental será divulgado em 25 de setembro de 2025

O Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) anunciou nesta quarta-feira (27) a convocação de mais 23 candidatos aprovados no Concurso Público regido pelo Edital nº 01/2024. A chamada, publicada por meio do Edital nº 35/2025 no Diário da Justiça Eletrônico (edição nº 7.847), contempla a entrega de documentos, inspeção médica, posse e entrada em exercício dos futuros servidores.

Com essa nova convocação, o TJAC passa a somar 98 aprovados do certame, sendo 61 analistas e 37 técnicos. Ainda estão previstas mais 36 nomeações — 31 para analistas e cinco para técnicos — conforme estipulado no edital.

Os convocados devem apresentar a documentação exigida no Anexo III do edital nos dias 16 e 17 de setembro de 2025, das 8h às 14h, na Divisão de Gestão de Servidores do TJAC, localizada na Rua Desembargador Jorge Araken, Via Verde, em Rio Branco. O resultado da análise documental será divulgado em 25 de setembro de 2025 no Diário da Justiça Eletrônico e na página de acompanhamento do concurso.

Em seguida, os candidatos passarão por inspeção médica oficial, na Junta Médica do TJAC, nos dias 18 e 19 de setembro de 2025, das 10h às 13h. Para a avaliação, devem apresentar exames e laudos listados no Anexo IV do edital, providenciados por conta própria. Apenas os candidatos considerados aptos poderão prosseguir para a posse. O resultado da inspeção será publicado em 25 de setembro de 2025.

A posse está marcada para 1º de outubro, às 14h30, no plenário do TJAC, em Rio Branco. O presidente do Tribunal, desembargador Laudivon Nogueira, destacou que o ingresso de servidores concursados reforça a estrutura do Judiciário e contribui para uma prestação jurisdicional mais rápida e eficiente.

