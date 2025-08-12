Justiça manda bloquear redes de Hytalo Santos e proíbe contato com menores

12 de agosto de 2025
A Justiça da Paraíba determinou o bloqueio provisório do acesso de Hytalo Santos às redes sociais e proibiu o influenciador de ter qualquer contato com os menores de idade citados no processo que o investiga. O pedido foi feito pelo Ministério Público em uma ação civil pública.

Influenciador Hytalo Santos perde acesso à todas as redes sociais e não pode ter contato com menores citados nas investigações de exposição de adolescentes — Foto: Redes Sociais

Desmonetização e investigações

Além do bloqueio, a Justiça também acatou a solicitação da promotora Ana Maria França para desmonetizar os vídeos de Hytalo Santos, impedindo-o de obter retorno financeiro dos conteúdos que já estão disponíveis.

O Ministério Público confirmou que o influenciador foi ouvido em maio, em Bayeux, e negou as acusações de expor menores em vídeos com conteúdo sexual. As investigações sobre o caso também ocorrem em João Pessoa e o relatório final deve ser concluído na próxima semana.

A conta de Hytalo Santos no Instagram já estava fora do ar desde a última sexta-feira (8), após uma denúncia do humorista Felca. O MP solicitou que a medida fosse mantida e ampliada para outras redes sociais. A conta de Kamylinha Santos, de 17 anos e que participa dos vídeos do influenciador, também foi desativada, mas por determinação da Secretaria de Prêmios e Apostas por publicidade de casas de apostas feita por uma menor de idade.

Fonte: G1

Redigido por Contilnet.

