Justiça questiona cachê de R$ 950 mil pago a Ana Castela

A Justiça de Mato Grosso deu prazo de 72 horas para a Prefeitura de Sapezal explicar o cachê de R$ 950 mil contratado para o show da cantora Ana Castela, previsto para 18 de setembro, durante as comemorações do aniversário de 31 anos do município.

A decisão foi tomada pelo juiz Luiz Guilherme Carvalho Guimarães, da Vara Única de Sapezal, após relatório do Ministério Público apontar possível sobrepreço no valor.

Suspeita de superfaturamento

Segundo a investigação, o cachê em Sapezal é cerca de 27% superior ao praticado em outras cidades do estado em apresentações recentes da artista. Em 2024, Ana Castela recebeu R$ 650 mil em Pedra Preta e R$ 750 mil em Sorriso. Já em 2025, os valores foram de R$ 800 mil em Cáceres e R$ 750 mil em Campo Novo do Parecis, município vizinho a Sapezal.

Uma perícia contábil do MP concluiu que a média cobrada pela produtora Boiadeira Music LTDA para apresentações de 1h30 — mesma duração prevista no contrato com Sapezal — gira em torno de R$ 750 mil.

Próximos passos

Com base nessas informações, a Justiça solicitou explicações formais à Prefeitura. Após a resposta, o caso voltará a ser analisado pela Vara Única.

A reportagem do Metrópoles informou que tentou contato com a assessoria da cantora, mas não obteve retorno até a publicação da matéria.

📌 Fonte: Metrópoles

✍️ Redigido por Contilnet