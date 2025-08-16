16/08/2025
Ladrão de pulverizador é preso em flagrante pela Polícia Civil no interior do Acre

Objeto furtado de uma propriedade rural foi recuperado e um homem ainda não identificado é procurado pela polícia

A Polícia Civil de Xapuri prendeu em flagrante, na tarde desta quinta-feira (14), R.N. de S. e S., de 38 anos, acusado de furtar um pulverizador de uma propriedade rural na madrugada do mesmo dia. A prisão aconteceu por volta das 16h, após uma investigação que durou várias horas.

Ladrão de pulverizador é preso em flagrante pela Polícia Civil no interior do Acre / Foto: Cedida

Após a equipe policial de Xapuri conseguir identificar o criminoso, os investigadores foram até a residência dele, localizada no bairro Constantino Melo Sarkis, e efetuaram a prisão. O suspeito foi levado à delegacia e autuado em flagrante, ficando à disposição da Justiça.

Objeto furtado de uma propriedade rural foi recuperado e um homem ainda não identificado é procurado pela polícia/Foto: Cedida

De acordo com a investigação, o suspeito já havia se desfeito do equipamento. Pouco tempo depois da prisão, um homem não identificado abandonou o pulverizador em uma rua no bairro Giquiá e acionou a Polícia Militar, que localizou o equipamento. O pulverizador foi apreendido e entregue na Delegacia Geral de Polícia Civil do município.

