Ladrões desistem de assaltar casa após dono imitar cachorro e assustar bandidos

Imagens de câmeras de segurança registram a fuga dos criminosos

Uma ação inusitada chamou a atenção na Austrália quando dois homens tentaram invadir uma residência, mas acabaram fugindo de forma surpreendente. As imagens de câmeras de segurança registraram toda a cena.

Imagens de câmeras de segurança registram a fuga dos criminosos/Foto: Reprodução

Segundo as imagens, um dos ladrões já havia ligado um dos carros estacionados no quintal, enquanto o comparsa tentava entrar na casa. De repente, um barulho alto e estridente, semelhante ao latido de um cachorro bravo, ecoou pelo local. Assustado, o invasor saiu correndo, e o som se intensificou ainda mais, fazendo com que o segundo suspeito também fugisse rapidamente.

Mais tarde, foi revelado que o responsável pelo barulho não era um animal, mas sim o próprio dono do imóvel, que imitava um cachorro para assustar os meliantes e impedir o furto. A criatividade e a coragem do morador evitaram prejuízos e transformaram o caso em notícia internacional.

