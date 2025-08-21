21/08/2025
Universo POP
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira
Casa ocean: mansão de Oruam é colocada à venda por R$ 40 milhões
Bia Miranda: “isso é lixo, a gente arca com a responsabilidade”
Influencer que fez sexo com 583 homens em 6h revela reação do noivo
Influenciadora relata momento chocante ao encontrar verme vivo em fralda do filho bebê; VEJA
Isa Scherer e marido vão parar no hospital após festa de Marquezine
The voice Brasil 2025: Disney+ e SBT anunciam Tiago Leifert e novos técnicos
Vídeo mostra Gato Preto e Bia Miranda fugindo após acidente com Porsche
Justiça autoriza que influenciador Hytalo Santos dê entrevista à tv Record
Pastor volta a ser flagrado de calcinha e peruca em Goiânia

Lei altera regras sobre redução do ICMS para bares e restaurantes no Acre; entenda

Redução de ICMS segue sem valer para empresas do Simples Nacional

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A legislação estadual que trata da redução da base de cálculo do ICMS em serviços de alimentação sofreu alterações nesta quinta-feira (21). A governadora em exercício, Mailza Assis (Progressistas), sancionou a Lei nº 4.643/2025, que modifica dispositivos da Lei nº 4.503, de dezembro de 2024, e atualiza a forma de concessão do benefício fiscal a bares, restaurantes e estabelecimentos similares no Acre.

Redução de ICMS segue sem valer para empresas do Simples Nacional/Foto: Ilustrativa

O novo texto permite que o Poder Executivo, mediante solicitação do contribuinte, dispense o pagamento da diferença entre a alíquota interna e a carga tributária de 3,5%. Essa regra vale para créditos tributários referentes ao período entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de julho de 2024, mesmo nos casos em que os débitos já tenham sido inscritos em dívida ativa.

Além disso, os débitos que foram parcelados com base na alíquota interna também poderão ter o mesmo tratamento em relação ao saldo ainda existente.

A lei, entretanto, estabelece um limite: o benefício não alcança empresas enquadradas no Simples Nacional, exceto na situação prevista no §1º do artigo 20 da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.