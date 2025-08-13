13 de agosto de 2025
Libertadores: Flamengo e Internacional se enfrentam em clássico das oitavas

Veja onde assistir o único confronto brasileiro na fase final do torneio

O Flamengo recebe o Internacional nesta quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio do Maracanã, na partida de ida das oitavas de final da Libertadores. O jogo, que marca o único duelo entre times brasileiros nesta fase, terá transmissão da Globo, ESPN e Disney+.

Ruano Carneiro/Getty Images

Campanha na fase de grupos

O time comandado pelo técnico Roger Machado teve uma campanha quase perfeita na primeira fase, terminando em primeiro lugar no Grupo F. Já o time carioca, sob a orientação de Filipe Luís, sofreu para se classificar e garantiu a segunda colocação no Grupo C, superando o Central Córdoba apenas pelo saldo de gols.

O clássico de quarta-feira é o primeiro de três confrontos entre os clubes nas próximas semanas. As equipes voltam a se enfrentar já neste domingo (17), pelo Campeonato Brasileiro, e jogam a partida de volta da Libertadores na próxima quarta (20), no Beira-Rio.

Fonte: Metrópoles

Redigido por Contilnet.

PUBLICIDADE
