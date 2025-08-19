Ligação de Virginia para Neymar de madrugada revoltou Bruna Biancardi

19/08/2025
Informação de Léo Dias aponta que a influenciadora teria cobrado explicações de Virginia após telefonema

Uma suposta ligação da influenciadora Virginia Fonseca para o jogador Neymar durante a madrugada teria causado atrito com Bruna Biancardi. A informação foi divulgada pelo jornalista Leo Dias e, segundo ele, o episódio ocorreu pouco antes do leilão beneficente de Neymar, em 10 de junho.

De acordo com o relato, Virginia e o jogador, que têm uma parceria comercial, estavam em busca de patrocinadores para o evento. Em meio às negociações, a influenciadora teria ligado para Neymar por volta das 2h da manhã, o que teria irritado Bruna Biancardi.

A então companheira de Neymar teria enviado uma mensagem direta para Virginia questionando a situação: “O que uma mulher casada está ligando para um homem casado às 2h?”. O jornalista afirma que Virginia reconheceu o erro e pediu desculpas. Devido ao desentendimento, a influenciadora não teria comparecido ao evento.

Fonte: Leo Dias

Redigido por Contilnet.

