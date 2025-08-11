12 de agosto de 2025
Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades

A temporada inédita, com 12 personalidades de diversas áreas, tem previsão de estreia para novembro

A Band divulgou nesta segunda-feira (11/8) a lista completa dos participantes do MasterChef Celebridades. A nova temporada, que contará com 12 personalidades conhecidas pelo público, tem previsão de estreia para novembro deste ano. Os competidores terão a missão de impressionar o trio de jurados, formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

Os participantes confirmados

A lista de celebridades que se aventurarão na cozinha do reality show inclui:

  • Dodô, do grupo Pixote
  • Gilmelândia, cantora
  • Hugo Alves e Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
  • John Drops, influenciador
  • Julianne Trevisol, atriz
  • Leonardo Miggiorin, ator
  • Luciano Szafir, ator
  • Márcia Goldschmidt, apresentadora
  • Maurren Maggi, atleta
  • Rachel Sheherazade, jornalista
  • Valesca Popozuda, cantora

