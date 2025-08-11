Listão na tela: confira quem são os participantes do MasterChef Celebridades

0
A Band divulgou nesta segunda-feira (11/8) a lista completa dos participantes do MasterChef Celebridades. A nova temporada, que contará com 12 personalidades conhecidas pelo público, tem previsão de estreia para novembro deste ano. Os competidores terão a missão de impressionar o trio de jurados, formado por Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
Os participantes confirmados
A lista de celebridades que se aventurarão na cozinha do reality show inclui:
- Dodô, do grupo Pixote
- Gilmelândia, cantora
- Hugo Alves e Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
- John Drops, influenciador
- Julianne Trevisol, atriz
- Leonardo Miggiorin, ator
- Luciano Szafir, ator
- Márcia Goldschmidt, apresentadora
- Maurren Maggi, atleta
- Rachel Sheherazade, jornalista
- Valesca Popozuda, cantora