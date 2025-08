Lobão vem a Rio Branco em outubro para Festival ‘Acre Rock’ e ‘Amazônia Motorcycles’

Rio Branco será tomada pelo som das guitarras, ronco dos motores e espírito da liberdade nos dias 3 e 4 de outubro de 2025, com a realização do VII Amazônia Motorcycles e o IV Acre Rock Festival. O tradicional encontro de motociclistas e amantes do rock da região Norte acontecerá no estádio A.C. Juventus, com uma maratona de 20 horas ininterruptas de música, cultura e diversão.

A programação musical começa a partir das 17h, com apresentações de oito bandas acreanas e duas atrações nacionais de peso: o cantor Lobão, que traz a turnê comemorativa “50 Anos de Vida Bandida”, e Clemente, um dos ícones do punk brasileiro, integrante das bandas Inocentes e Plebe Rude, que apresentará um show especial com clássicos do gênero.

Além dos shows, o festival contará com uma infraestrutura completa: praça de alimentação, chopp e cerveja gelada, exposições de motos, stands temáticos e uma programação cultural diversificada. Estão previstas atividades como workshops, feiras de artesanato, tatuagem, grafite, espaços de inovação e economia solidária.

Ingresso Social e Acesso ao Evento

De acordo com a organização , quem ainda não é estudante pode garantir o Ingresso Social por R$ 170,00, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível (exceto sal). E tem vantagem: na compra de qualquer ingresso, o público ganha passe livre para o primeiro dia do festival.

Outro destaque é a política de ingresso transferível, quem não puder comparecer, pode doar ou repassar seu passe a outra pessoa.

