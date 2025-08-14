14/08/2025
Loja do Acre faz ação de marketing distribuindo jambo de brinde a clientes; VÍDEO

Segunda edição da promoção chega após sucesso da primeira, que esgotou rapidamente

O sabor do jambo vai invadir as lojas do grupo Pinturinha em Rio Branco. A partir de amanhã, clientes que realizarem qualquer compra nas três unidades da capital — Pinturinha Kids, Pinturinha Shoes e Clube Melissa — ganharão na hora um saquinho da fruta, típica da região e popular na cultura acreana.

A iniciativa faz parte da segunda edição da ação “Jambo da Pinturinha” e chega em boa hora: a fruta está na época de colheita, sendo apreciada por crianças e adultos. Na primeira edição, a promoção fez sucesso e esgotou rapidamente, motivando o retorno da ação este ano.

Segunda edição da promoção chega após sucesso da primeira, que esgotou rapidamente/Foto: Ilustrativa

A distribuição é simples: qualquer compra, independentemente do valor, garante o brinde. Segundo os organizadores, a ideia é valorizar a fruta local e aproximar clientes das lojas de forma divertida e saborosa.

Quem passar pelas unidades terá a oportunidade de levar para casa o jambo fresquinho, tornando a experiência de compras ainda mais especial. Mas a recomendação é não deixar para a última hora: os estoques são limitados, e a expectativa é de que os saquinhos se esgotem rapidamente.

