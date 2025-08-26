Luan Pereira manda indireta após confusão com Dado Dolabella: “Voltar com ex”

O cantor Luan Pereira voltou a movimentar as redes sociais nesta segunda-feira (25) ao publicar um vídeo em tom de brincadeira sobre “10 motivos para voltar com o ex”. A postagem foi rapidamente interpretada como uma indireta ao episódio ocorrido no after da Dança dos Famosos, quando ele se envolveu em uma confusão com Dado Dolabella e Wanessa Camargo.

Nos comentários, seguidores não deixaram passar batido: “O recado tá ‘Dado’” e “Wanessa captou a direta” foram algumas das reações mais curtidas.

🌟 Entenda o caso

Na última quinta-feira (21), em um bar da Barra da Tijuca (RJ), Luan e Wanessa dançavam juntos quando Dado Dolabella, ex-namorado da cantora, teria reagido com ciúmes e empurrado o sertanejo. O clima ficou tenso, mas logo os dois foram separados.

Luan Pereira afirmou que foi empurrado “do nada”, mas garantiu que não houve ferimentos:

“Tropecei, caí, levantei na maior paz do mundo. Briga nunca vai levar ninguém a lugar nenhum”.

Dado Dolabella, por sua vez, negou agressão:

“Foi um super mal-entendido. Pedi desculpas ali pessoalmente e peço desculpas novamente”.

O ator afirmou ter acreditado que o cantor tentava beijar sua ex, motivo que o levou a reagir impulsivamente.

Já Wanessa Camargo buscou encerrar a polêmica:

“Não houve nenhuma agressão comigo. Estou muito bem! Vamos viver de verdade! E dançar muito!”.

🎤 Clima no palco

Apesar do desconforto gerado pela repercussão, Wanessa e Luan voltaram a se apresentar juntos no domingo (24), mostrando que a amizade e o trabalho em conjunto seguem preservados.

Enquanto isso, o vídeo publicado pelo sertanejo nesta segunda segue dividindo opiniões entre os fãs, que enxergam a postagem como uma alfinetada direta ao episódio.

📹 Veja o vídeo:

