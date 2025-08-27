Luan Pereira se manifesta após romance com influenciadora vir à tona

Após Victória Miranda confirmar o affair com Luan Pereira, o cantor resolveu se manifestar sobre o assunto. Através dos stories do Instagram, nesta terça-feira (26/8), ele falou sobre o status do relacionamento e elogiou a influenciadora.

“Estão falando que eu tô namorando e vou ser logo direto ao ponto, falar batido porque vocês me conhecem, sabem que vou contar a verdade, que nós é (sic) paz e não gosto de nada distorcido”, começou ele.

Detalhes da relação

Ainda na postagem, o sertanejo deu mais detalhes da relação: “Não estamos namorando, estamos nos conhecendo. Coisas que se interligam, mas que, tipo assim, são diferentes uma da outra. Os relacionamentos dão tão errado ultimamente porque as pessoas entram sem enxergar futuro”, afirmou.

E analisou: “Enquanto num relacionamento devem ser criadas conexões, você tem que se divertir com a pessoa e conhecer muito para, enfim, assumir um relacionamento”, disse.

No fim da gravação, ele elogiou a parceira: “Estou conhecendo uma pessoa maravilhosa e tá tudo entregue nas mãos de Deus. Tudo o que vem muito rápido, vai muito rápido. Então, é sempre entregar tudo nas mãos de Deus e viver. Vamos viver, vamos conhecer e volto a dizer: estou conhecendo uma pessoa maravilhosa, mas não estamos namorando ainda. O futuro a Deus pertence”, encerrou.

Assista ao vídeo