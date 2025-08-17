Lucas Lucco celebra show em Feijó e brinca: “Térmica cheia do açaí verdadeiro”

Na noite da última sexta-feira (15), o cantor Lucas Lucco foi a grande atração do Festival do Açaí, em Feijó, no interior do Acre. O show reuniu uma multidão e marcou um dos momentos mais esperados da programação cultural do evento.

Em suas redes sociais, o artista compartilhou a alegria de participar da festa e aproveitou para exaltar a iguaria que dá nome ao festival. “Vir pro Acre e não sair com uma térmica cheia de açaí verdadeiro? Jamais”, brincou.

Dono de sucessos como “Vai Vendo”, “Mozão”, “Princezinha” e “Pra te Fazer Lembrar”, Lucco embalou o público com seu repertório de hits, misturando romantismo e energia em uma apresentação que confirmou o prestígio do festival.

Além da música, o cantor destacou a satisfação de levar para casa litros do açaí produzido em Feijó, município reconhecido nacionalmente como a “capital do açaí” no Acre.

Veja o vídeo: