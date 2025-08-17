16/08/2025
Universo POP
Anitta visita território indígena no Xingu: “Persistem e resistem”
Nattan é barrado em restaurante em Orlando e veste calça de Rafa Kalimann para entrar
Lady Gaga assina contrato e voltará ao Brasil em março de 2026; saiba detalhes
Homem sai do carro para ouvir áudio de amante, esquece Bluetooth ligado no carro e esposa ouve tudo
Vaza foto sensual de processo contra Hytalo Santos
Perícia aponta que assinaturas em testamento de Cid Moreira são falsas
Marina Ruy Barbosa emociona com homenagem à Glória Maria
Felca revela destino do lucro de vídeo que motivou prisão de Hytalo
Felca revela que investigou Hytalo Santos por um ano antes de denúncia
Hytalo santos é preso por intimidar testemunhas e destruir provas

Lucas Lucco celebra show em Feijó e brinca: “Térmica cheia do açaí verdadeiro”

Cantor embalou o público no Festival do Açaí e destacou tradição do fruto símbolo do município

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Na noite da última sexta-feira (15), o cantor Lucas Lucco foi a grande atração do Festival do Açaí, em Feijó, no interior do Acre. O show reuniu uma multidão e marcou um dos momentos mais esperados da programação cultural do evento.

Lucas Lucco celebra show em Feijó e brinca: “Térmica cheia do açaí verdadeiro”. Foto: Reprodução

Em suas redes sociais, o artista compartilhou a alegria de participar da festa e aproveitou para exaltar a iguaria que dá nome ao festival. “Vir pro Acre e não sair com uma térmica cheia de açaí verdadeiro? Jamais”, brincou.

Dono de sucessos como “Vai Vendo”, “Mozão”, “Princezinha” e “Pra te Fazer Lembrar”, Lucco embalou o público com seu repertório de hits, misturando romantismo e energia em uma apresentação que confirmou o prestígio do festival.

Além da música, o cantor destacou a satisfação de levar para casa litros do açaí produzido em Feijó, município reconhecido nacionalmente como a “capital do açaí” no Acre.

Veja o vídeo:

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Martelo batido: Mailza será a candidata do União-Progressistas ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.