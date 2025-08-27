Ludmilla Cavalcante surpreende seguidores e adota corte de cabelo curtinho e moderno; VEJA

A influenciadora digital Ludmilla Cavalcante revelou aos seus seguidores ao revelar, nesta semana, uma mudança radical no visual. Ela abandonou os fios longos e aderiu a um corte curto e despojado, destacando ainda mais seu estilo moderno e autêntico.

A transformação foi compartilhada nos stories de suas redes sociais, onde Ludmilla exibiu o novo look e agradeceu ao Adibis Barreto, onde afirmou que “bate o ponto” sempre que quer fazer uma mudança para aumentar o astral.

Conhecida por sua forte presença digital, Ludmilla Cavalcante costuma inspirar seus seguidores com dicas de estilo, autoestima e lifestyle. O novo visual reforça sua versatilidade e a conexão que mantém com o público, sempre aberta a compartilhar momentos de transformação pessoal.