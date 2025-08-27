27/08/2025
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas "Rainhas do Tigrinho" investigadas pela polícia
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira
Prefeitura do Rio posta indireta sobre possível show de Taylor Swift em Copacabana
"Guerreiras do K-Pop" se torna o filme mais assistido da Netflix
Taylor Swift anuncia noivado com Travis Kelce
Tamanho de pênis preferido das mulheres surpreende; descubra
Junior Lima relembra perrengues financeiros em carreira com Sandy

Ludmilla Cavalcante surpreende seguidores e adota corte de cabelo curtinho e moderno; VEJA

Corte curto e despojado marca nova fase da influenciadora digital

A influenciadora digital Ludmilla Cavalcante revelou aos seus seguidores ao revelar, nesta semana, uma mudança radical no visual. Ela abandonou os fios longos e aderiu a um corte curto e despojado, destacando ainda mais seu estilo moderno e autêntico.

Ludmilla Cavalcante aposta em estilo moderno com cabelo curto/Foto: Reprodução

A transformação foi compartilhada nos stories de suas redes sociais, onde Ludmilla exibiu o novo look e agradeceu ao Adibis Barreto, onde afirmou que “bate o ponto” sempre que quer fazer uma mudança para aumentar o astral.

Conhecida por sua forte presença digital, Ludmilla Cavalcante costuma inspirar seus seguidores com dicas de estilo, autoestima e lifestyle. O novo visual reforça sua versatilidade e a conexão que mantém com o público, sempre aberta a compartilhar momentos de transformação pessoal.

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: "Construir pontes, não derrubá-las"

