Lula desembarca no Acre com Jorge Viana e é recebido por Gladson

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou um rápido desembarque na capital acreana na manhã desta sexta-feira (8).

O presidente estava acompanhado de ministros e do ex-governador do Acre, Jorge Viana. Sem acenos para o público, fez o embarque imediato em um helicóptero posicionado ao lado do avião. Ele foi recebido pelo governador Gladson Camelí.

Lula irá cumprir agenda oficial, com o anúncio de diversos investimentos no estado, além de uma agenda não oficial em um lar destinado ao cuidado de pessoas com hanseníase.