8 de agosto de 2025
Universo POP
Casado, Tirulipa tem caso com filha de assessor exposto; diz colunista
Urach fala sobre affair com Léo Santana e ginecologista comenta sobre dores no sexo
Marcas de moda premium e o segredo para um guarda-roupa elegante de verdade
Homenagem emocionante: Gilberto Gil celebra o aniversário de Preta Gil
Duda Beat, Flor Gil e mais: veja os lançamentos musicais da semana
Roberta Miranda assume namoro com mecânico 44 anos mais novo
Polêmica: Bia Miranda faz dancinha após ter casa revirada pela polícia
Sorriso no perigo: pescador coberto de sangue viraliza após ataque de tubarão
Funcionários da Gucci ameaçam entrar de greve por falta de pagamento
Faustão passa por dois novos transplantes após infecção generalizada

Lula desembarca no Acre com Jorge Viana e é recebido por Gladson

Ele foi recebido pelo governador Gladson Camelí

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, realizou um rápido desembarque na capital acreana na manhã desta sexta-feira (8).

O presidente chegou acompanhado de Jorge Viana e ministros/Foto: Reprodução

O presidente estava acompanhado de ministros e do ex-governador do Acre, Jorge Viana. Sem acenos para o público, fez o embarque imediato em um helicóptero posicionado ao lado do avião. Ele foi recebido pelo governador Gladson Camelí.

Lula irá cumprir agenda oficial, com o anúncio de diversos investimentos no estado, além de uma agenda não oficial em um lar destinado ao cuidado de pessoas com hanseníase.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

“O PT não pode querer tudo”, diz Jorge Viana sobre candidatura ao Governo em 2026

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.