Lula tem agenda confirmada em Porto Velho e deve seguir para o Acre na próxima sexta

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deverá visitar o Acre na próxima sexta-feira (8), conforme indicou o presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, durante reunião no Palácio do Planalto. A agenda ainda depende de confirmação oficial da Presidência da República, mas, segundo Viana, a expectativa é de que o chefe do Executivo anuncie investimentos em áreas como infraestrutura, apoio ao setor produtivo, incentivo ao trabalho e fortalecimento das prefeituras e do governo estadual.

Caso se concretize, esta será a primeira visita de Lula ao estado desde o início do terceiro mandato, após uma agenda anterior ter sido cancelada. A possível vinda ao Acre faz parte dos esforços do governo federal para ampliar sua presença nas regiões mais distantes do país, levando recursos e reforçando parcerias institucionais.

A previsão é de que Lula também cumpra compromissos em Porto Velho (RO), onde já confirmou presença para anunciar uma série de investimentos, incluindo a divulgação da empresa responsável pela construção da ponte binacional que ligará o Brasil à Bolívia.