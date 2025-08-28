28/08/2025
Universo POP
Previsão astrológica: veja o horóscopo desta quinta-feira
Cariúcha critica Bruna Marquezine por recusar entrevista: “É o preço da fama”
Junior Lima abre o jogo e revela experiência em trisal antes do casamento
Pastora que ganhou igreja de Hytalo Santos revela arrependimento de tatuagem
Romance: Gil do Vigor e Diego Hypolito comentam rumores após serem vistos juntos
Chef de 37 anos que atuou em MasterChef e Pesadelo na Cozinha morre
Ex-amigo afirma que Hytalo Santos dopava menor com Dramin para sair escondido
Hacker preso em Pernambuco falsificou mandado de prisão contra Felca
Bárbara Evans expõe acidente doméstico da filha e rebate críticas
De manicure a empresária de luxo: quem são as novas “Rainhas do Tigrinho” investigadas pela polícia

Luto em Sena Madureira: pescador “Giraia” morre vítima de infarto aos 53 anos

A família ainda chegou a acionar o Samu, mas não deu tempo dele ser socorrido

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

O pescador Evandro Delmiro Batista, 53 anos, conhecido popularmente como “Giraia” faleceu na madrugada desta quinta-feira (28), vítima de infarto.

Sepultamento acontece nesta quinta-feira/Foto: Cedida

Ele é filho da dona Raimunda Muniz que mora no bairro Niterói (Segundo Distrito). Conforme relatos, “Giraia” estava em casa na companhia dos pais e irmãos quando, por volta das 00:30 horas acordou passando mal. A família ainda chegou a acionar o Samu, mas não deu tempo dele ser socorrido.

O corpo está sendo velado na casa de seus pais, no Segundo Distrito, e o sepultamento ocorrerá às 17 horas de hoje.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Filiação de Alan Rick ao Republicanos ganha força após encontro com Tarcísio

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.