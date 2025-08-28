Luto em Sena Madureira: pescador “Giraia” morre vítima de infarto aos 53 anos

O pescador Evandro Delmiro Batista, 53 anos, conhecido popularmente como “Giraia” faleceu na madrugada desta quinta-feira (28), vítima de infarto.

Ele é filho da dona Raimunda Muniz que mora no bairro Niterói (Segundo Distrito). Conforme relatos, “Giraia” estava em casa na companhia dos pais e irmãos quando, por volta das 00:30 horas acordou passando mal. A família ainda chegou a acionar o Samu, mas não deu tempo dele ser socorrido.

O corpo está sendo velado na casa de seus pais, no Segundo Distrito, e o sepultamento ocorrerá às 17 horas de hoje.