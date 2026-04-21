Erro no IR 2026 leva milhares à malha fina; veja como resolver

Um erro no envio de informações pelas empresas à Receita Federal está levando milhares de contribuintes à malha fina do Imposto de Renda 2026 e travando o pagamento de restituições.

A falha está relacionada à forma como o IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) passou a ser informado. Isso porque os dados enviados mensalmente pelas empresas por meio do eSocial nem sempre coincidem com o informe anual entregue aos trabalhadores.

Na prática, essa divergência gera inconsistências no sistema da Receita Federal. Quando o contribuinte preenche a declaração com base no informe recebido, mas os números não batem com os dados oficiais, a declaração é retida automaticamente.

Mesmo pequenas diferenças podem levar à malha fina, o que tem preocupado trabalhadores que aguardam a restituição.

Número de declarações retidas chama atenção

Até o momento, a Receita Federal já recebeu mais de 14 milhões de declarações. Desse total, cerca de 8,15% caíram na malha fina, o que representa aproximadamente 897 mil contribuintes com pendências.

Além disso, os dados mostram que 73,6% das declarações resultam em restituição, enquanto 15,1% têm imposto a pagar e 11,2% não apresentam valores devidos.

O cenário reforça o impacto desse tipo de erro, que não é novo. Em anos anteriores, cerca de 1,5 milhão de pessoas já tiveram declarações retidas por inconsistências semelhantes.

Entenda o que está causando o problema

O principal ponto de divergência está nos valores do imposto retido na fonte. Com a mudança no sistema de envio de dados, algumas empresas passaram a reportar informações diferentes das que constam no informe de rendimentos entregue ao trabalhador.

Com isso, o sistema da Receita identifica a inconsistência e bloqueia a declaração até que a situação seja regularizada.

Veja como resolver a situação

A Receita Federal orienta que, nesses casos, o contribuinte deve aguardar a correção das informações por parte da empresa responsável.

Após o ajuste, o próprio sistema realiza o reprocessamento automático da declaração. Dessa forma, não é necessário enviar uma nova declaração imediatamente.

No entanto, é importante acompanhar a situação pelo portal e-CAC para verificar se há pendências ou necessidade de ação adicional.

Caso o erro persista, o ideal é entrar em contato com a empresa para solicitar a correção dos dados enviados à Receita.

Restituição pode ser liberada após correção

Depois que as informações forem ajustadas, a tendência é que a declaração saia da malha fina e a restituição seja liberada normalmente.

Por isso, especialistas recomendam atenção redobrada aos dados informados e acompanhamento frequente da situação da declaração.

Dessa forma, mesmo diante do problema, a regularização pode ocorrer de forma relativamente rápida, desde que as inconsistências sejam corrigidas corretamente.

Com informações CNN