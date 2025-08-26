Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho

A mãe do fisiculturista Pedro Camilo Garcia, acusado de espancar brutalmente a médica Samira Khouri, foi quem acionou a polícia após o filho fugir para a casa de um amigo em Santos. O episódio ocorreu em 14 de julho, no bairro de Moema, zona sul de São Paulo, e terminou com a vítima internada por quase duas semanas, passando por diversas cirurgias.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe relatou ter recebido uma ligação de um amigo do filho informando que Pedro havia aparecido em sua casa com a mão machucada, após uma “briga feia” com Samira. Preocupada por não conseguir contato com a nora, pediu que os policiais fossem até o apartamento alugado pelo casal. No local, a jovem foi encontrada gravemente ferida.

O que diz a investigação

O Ministério Público denunciou o fisiculturista por tentativa de feminicídio, destacando a extrema violência do ataque. Samira relatou que as agressões começaram depois que Pedro foi expulso de uma festa LGBTQIA+. “Do nada, eu tomei um empurrão. Tropecei, caí e levantei na maior paz do mundo”, disse a médica, que contou ainda ter fingido estar inconsciente para sobreviver.

De acordo com sua advogada, Gabriela Manssur, a vítima segue em recuperação, mas precisará de novas cirurgias. “Ela ainda apresenta intenso abalo emocional, intensas sequelas físicas e, obviamente, passará por outras cirurgias reparadoras”, afirmou.

Já a defesa de Pedro, representada por Eugênio Malavasi, informou que não se manifestará neste momento e que as declarações ocorrerão apenas “no momento processual oportuno”.

A Justiça negou o pedido de habeas corpus e manteve o acusado preso no Centro de Detenção Provisória de São Vicente, medida considerada necessária para garantir a segurança de Samira e de sua família.

📌 Fonte: g1 / registros policiais

✍️ Redigido por ContilNet Notícias