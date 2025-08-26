26/08/2025
Universo POP
Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho
Tá rolando? Duda Guerra quebra silêncio após flagra com caçula de Faustão
Modelo brasileiro é encontrado morto em piscina privativa de hotel na Grécia
Guerra pela herança! Filhos de Cid Moreira acusam viúva de fraude e testamento falso
Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta terça-feira
Caetano Veloso é parado em blitz em Brasília e policial se derrete por cantor; veja vídeo
Britney Spears revela traumas familiares e luta pelo reencontro com os filhos
Fortuna de bilhões: Jay-Z é coroado o músico mais rico do mundo
Protagonista! Marina Ruy Barbosa foi 1ª escolha para Suzane em “Tremembé”, diz autor
Lil Nas X é acusado de quatro crimes após ser visto de cueca na rua

Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após fuga do filho

Caso de Pedro Camilo Garcia segue sendo investigado como tentativa de feminicídio com extrema violência

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

A mãe do fisiculturista Pedro Camilo Garcia, acusado de espancar brutalmente a médica Samira Khouri, foi quem acionou a polícia após o filho fugir para a casa de um amigo em Santos. O episódio ocorreu em 14 de julho, no bairro de Moema, zona sul de São Paulo, e terminou com a vítima internada por quase duas semanas, passando por diversas cirurgias.

Segundo o boletim de ocorrência, a mãe relatou ter recebido uma ligação de um amigo do filho informando que Pedro havia aparecido em sua casa com a mão machucada, após uma “briga feia” com Samira. Preocupada por não conseguir contato com a nora, pediu que os policiais fossem até o apartamento alugado pelo casal. No local, a jovem foi encontrada gravemente ferida.

Mãe de fisiculturista que espancou namorada acionou polícia após filho fugir para casa de amigo / Reprodução

O que diz a investigação

O Ministério Público denunciou o fisiculturista por tentativa de feminicídio, destacando a extrema violência do ataque. Samira relatou que as agressões começaram depois que Pedro foi expulso de uma festa LGBTQIA+. “Do nada, eu tomei um empurrão. Tropecei, caí e levantei na maior paz do mundo”, disse a médica, que contou ainda ter fingido estar inconsciente para sobreviver.

De acordo com sua advogada, Gabriela Manssur, a vítima segue em recuperação, mas precisará de novas cirurgias. “Ela ainda apresenta intenso abalo emocional, intensas sequelas físicas e, obviamente, passará por outras cirurgias reparadoras”, afirmou.

Já a defesa de Pedro, representada por Eugênio Malavasi, informou que não se manifestará neste momento e que as declarações ocorrerão apenas “no momento processual oportuno”.

A Justiça negou o pedido de habeas corpus e manteve o acusado preso no Centro de Detenção Provisória de São Vicente, medida considerada necessária para garantir a segurança de Samira e de sua família.

📌 Fonte: g1 / registros policiais
✍️ Redigido por ContilNet Notícias

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Após visita de Lula, Gladson defende união com o governo federal: “Construir pontes, não derrubá-las”

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.