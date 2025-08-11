12 de agosto de 2025
Mãe e filha são encontradas abraçadas após serem mortas por sargento do Exército

Gabrielly Simões Silva, de 21 anos, e sua filha, Jade Caroline Simões Martins, de apenas um ano, foram encontradas mortas no litoral de São Paulo, em um caso que chocou a cidade de Santos. Segundo a Polícia Civil, as vítimas foram assassinadas pelo companheiro e pai, o sargento do Exército Pedro Henrique Martins dos Santos, de 24 anos, que em seguida tirou a própria vida.

Mãe e filha são encontradas abraçadas após serem mortas por sargento do Exército/Foto: Reprodução

O delegado da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Santos, João Octávio de Melo, descreveu o cenário encontrado no local do crime, ocorrido no domingo (10), Dia dos Pais. Os corpos foram localizados no quarto da residência, onde Gabrielly estava deitada de bruços, abraçada à filha. “Dá a impressão de que ela estava protegendo e beijando a filha”, relatou o delegado.

O sargento Pedro Henrique foi encontrado sentado na cama, encostado na parede, com o pescoço inclinado para o lado. Conforme o boletim de ocorrência, havia sangue espalhado pelas paredes do quarto e uma arma de fogo foi localizada no chão, próxima ao corpo dele.

O sargento Pedro Henrique foi encontrado sentado na cama, encostado na parede, com o pescoço inclinado para o lado/Foto: Reprodução

A Polícia Militar foi acionada por volta das 4 horas da manhã para atender a ocorrência no Morro Nova Cintra. No local, confirmou-se a morte dos três membros da família. A pistola utilizada foi apreendida e encaminhada para perícia, que também realizará exames necroscópicos e análises na cena do crime para esclarecer a dinâmica e a causa das mortes.

A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) registrou o caso como feminicídio seguido de suicídio pela Polícia Civil da cidade.

Em nota, o Comando Militar do Sudeste (CMSE) lamentou profundamente o ocorrido e informou que, por não se tratar de crime militar, as investigações estão sob responsabilidade da Polícia Civil. “Todas as informações e esclarecimentos referentes ao caso devem ser obtidos junto à autoridade policial competente”, destacou o Exército.

